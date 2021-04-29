Лайпсик: серия с «Авангардом» очень эмоциональная, обе команды бились до последнего

26-летний канадский нападающий московского ЦСКА Брендан Лайпсик прокомментировал исход финальной серии Кубка Гагарина, в которой армейцы в шести матчах уступили «Авангарду» (2-4).
«Мы не забили достаточно голов, они создали больше моментов. В конце должны были сравнять при игре пять на три, но сегодня всё пошло не так. Очень эмоциональная серия, обе команды бились до последнего. Сейчас тяжело что-то сказать, просто разочарование», — цитирует Лайпсика пресс-служба армейцев.
В регулярном чемпионате сезона-2020/2021 Лайпсик принял участие в 42 встречах за ЦСКА, в которых отметился 24 (11+13) результативными действиями, заработав показатель полезности «+18». В плей-офф на его счету 8 (3+5) очков в 16 матчах, в которых ему удалось заработать коэффициент полезности «+8».
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