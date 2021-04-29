«Оттава» нанесла крупное поражение «Ванкуверу». Ткачук оформил хет-трик Горди Хоу

В Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Оттава Сенаторз» принимала на своём льду «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась крупной победой хозяев льда со счётом 6:3.
В составе «Оттавы» отличились Виктор Мете, Крис Тирни, Джош Норрис, Тома Шабо, Брэди Ткачук и Колин Уайт. За «Ванкувер» забрасывали Тайлер Майерс, Джейк Виртанен и Брэндон Саттер.
Российские хоккеисты «Сенаторз» Евгений Дадонов, Никита Зайцев и Артём Зуб результативными действиями не отметились, лишь у Зуба положительный показатель полезности – «+1» (у остальных – «0»).
Отметим, что 21-летний канадский нападающий «Оттавы» Брэди Ткачук оформил хет-трик Горди Хоу. На 8-й минуте игры он получил 5-минутный штраф за драку, в начале 2-го периода отметился голевой передачей, а в середине этого же игрового отрезка забросил шайбу.
«Оттава Сенаторз», набрав 42 очка в 50 встречах, опережает «Ванкувер Кэнакс» (41), имеющего на 7 игр меньше, в турнирной таблице Северного дивизиона НХЛ.
- 29 апреля 2021
-
03:06
-
01:56
-
01:45
-
01:28
-
01:02
-
00:52
-
00:41
-
00:25
-
00:20
-
00:19
-
00:07
-
00:05
- 28 апреля 2021
-
23:46
-
23:35
-
23:32
-
23:25
-
23:22
-
23:21
-
23:19
-
23:15
-
23:13
-
23:07
-
23:07
-
22:55
-
22:51
-
22:47
-
22:44
-
22:38
-
22:38
-
22:33
-
22:29
-
22:29
-
22:24
-
22:14
-
22:12