«Оттава» нанесла крупное поражение «Ванкуверу». Ткачук оформил хет-трик Горди Хоу

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В Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Оттава Сенаторз» принимала на своём льду «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась крупной победой хозяев льда со счётом 6:3.

В составе «Оттавы» отличились Виктор Мете, Крис Тирни, Джош Норрис, Тома Шабо, Брэди Ткачук и Колин Уайт. За «Ванкувер» забрасывали Тайлер Майерс, Джейк Виртанен и Брэндон Саттер.

Российские хоккеисты «Сенаторз» Евгений Дадонов, Никита Зайцев и Артём Зуб результативными действиями не отметились, лишь у Зуба положительный показатель полезности – «+1» (у остальных – «0»).

Отметим, что 21-летний канадский нападающий «Оттавы» Брэди Ткачук оформил хет-трик Горди Хоу. На 8-й минуте игры он получил 5-минутный штраф за драку, в начале 2-го периода отметился голевой передачей, а в середине этого же игрового отрезка забросил шайбу.

«Оттава Сенаторз», набрав 42 очка в 50 встречах, опережает «Ванкувер Кэнакс» (41), имеющего на 7 игр меньше, в турнирной таблице Северного дивизиона НХЛ.