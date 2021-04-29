«Торонто» крупно обыграл «Монреаль», у Александра Романова «-2»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

В составе победителей забивали Вильям Нюландер, Остон Мэттьюс, Джейк Маззин и Адам Брукс. Российский нападающий Илья Михеев получил 14 минут и 39 секунд игрового времени и завершил встречу с коэффициентом полезности «+1». Единственную шайбу за «Монреаль» забросил Ник Судзуки. Российский защитник Александр Романов провёл на площадке 18 минут и 24 секунды и завершил матч с коэффициентом полезности «-2».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.