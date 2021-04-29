Сборная Финляндии отыгралась с 3:5 в конце третьего периода и победила Чехию на ЮЧМ-2021

Завершился матч юниорского чемпионата мира по хоккею, в котором национальная команда Чехии встречалась со сборной Финляндии. Встреча прошла во Фриско на стадионе «Комерика-центр» и завершилась победой финнов со счётом 6:5.
За сборную Финляндии отличились Вилле Койвунен, Мико Матикка, Алекси Хеймосалми, Саму Салминен и Саму Туомаала (дважды). При этом, незадолго до конца матча финны проигрывали со счётом 3:5.
За Чехию забивали Габриэль Штурц, Матей Пинкас, Шимон Марга, Давид Моравец и Якуб Альтрихтер.
В следующем матче сборная Чехии сыграет со сборной США, а Финляндия встретится с Германией. Матчи пройдут 30 апреля и 1 мая соответственно.
Юниорский чемпионат мира – 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.
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