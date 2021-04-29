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Сборная Финляндии отыгралась с 3:5 в конце третьего периода и победила Чехию на ЮЧМ-2021

Сборная Финляндии отыгралась с 3:5 в конце третьего периода и победила Чехию на ЮЧМ-2021
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0
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Завершился матч юниорского чемпионата мира по хоккею, в котором национальная команда Чехии встречалась со сборной Финляндии. Встреча прошла во Фриско на стадионе «Комерика-центр» и завершилась победой финнов со счётом 6:5.

За сборную Финляндии отличились Вилле Койвунен, Мико Матикка, Алекси Хеймосалми, Саму Салминен и Саму Туомаала (дважды). При этом, незадолго до конца матча финны проигрывали со счётом 3:5.

За Чехию забивали Габриэль Штурц, Матей Пинкас, Шимон Марга, Давид Моравец и Якуб Альтрихтер.

В следующем матче сборная Чехии сыграет со сборной США, а Финляндия встретится с Германией. Матчи пройдут 30 апреля и 1 мая соответственно.

Юниорский чемпионат мира – 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.

U18 ЧМ-2021. Группа B
29 апреля 2021, четверг. 04:00 МСК
Чехия U18
Окончен
5 : 6
Финляндия U18
1:0 Штурц (Хмеларж) – 00:30' (5x5)   2:0 Пинкас (Моравец) – 03:55' (5x5)   2:1 Койвунен (Хеймосалми, Юусола) – 11:01' (5x5)   2:2 Матикка (Юусола, Хуухтанен) – 23:53' (5x5)   2:3 Хеймосалми – 24:58' (5x5)   3:3 Марга (Моравец, Рышавы) – 28:14' (5x5)   4:3 Моравец – 42:13' (5x5)   5:3 Альтрихтер – 44:14' (5x4)   5:4 Туомаала – 52:11' (5x4)   5:5 Салминен (Туомаала, Ламберт) – 56:31' (5x4)   5:6 Туомаала – 59:41' (5x4)
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