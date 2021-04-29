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Ассистентский хет-трик Макдэвида помог «Эдмонтону» обыграть «Виннипег», у Куликова «-1»

Ассистентский хет-трик Макдэвида помог «Эдмонтону» обыграть «Виннипег», у Куликова «-1»
Хоккей / НХЛ 0

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Виннипеге на стадионе «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

В составе победителей забивали Тайсон Бэрри, Райан Ньюджент-Хопкинс и Леон Драйзайтль. Канадский нападающий Коннор Макдэвид отметился тремя результативными передачами. Российский защитник Дмитрий Куликов завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

Единственную шайбу за «Виннипег» забил Блейк Уилер.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 апреля 2021, четверг. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
1 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Бэрри (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 10:52' (5x4)   1:1 Уилер (Копп) – 24:29' (5x5)   1:2 Ньюджент-Хопкинс (Бэрри, Макдэвид) – 26:20' (5x4)   1:3 Драйзайтль (Макдэвид, Нурс) – 59:51' (en)
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