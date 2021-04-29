Губернатор Омской области переименует улицу в областном центре в честь «Авангарда»

Губернатор Омской области Александр Бурков предложил болельщикам выбрать улицу в Омске, которая будет названа в честь хоккейного «Авангарда». Накануне омичи одержали победу над ЦСКА в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина и стали обладателями трофея, выиграв серию со счётом 4-2.
«Чемпионы! Омичи ждали Кубок Гагарина с 2004 года, и свершилось! «Авангард» выиграл 6-й матч финальной серии с ЦСКА со счетом 1:0. Завершили серию 4-2. Кубок Гагарина в год 70-летия «Авангарда» приедет в Омск. Мы верили в команду и победили! Поздравляю всех, дорогие друзья! Спасибо всем игрокам и всем болельщикам! Благодарю «Авангард» за этот яркий сезон! Уже в следующем году ждём команду на домашней арене! Выбираем улицу, которую назовём в честь клуба, как я обещал!», — написал Бурков в своём «инстаграме».
- 29 апреля 2021
-
08:59
-
08:41
-
08:22
-
08:09
-
07:38
-
06:55
-
06:49
-
06:36
-
05:35
-
04:41
-
03:26
-
03:06
-
01:56
-
01:45
-
01:28
-
01:02
-
00:52
-
00:41
-
00:25
-
00:20
-
00:19
-
00:07
-
00:05
- 28 апреля 2021
-
23:46
-
23:35
-
23:32
-
23:25
-
23:22
-
23:21
-
23:19
-
23:15
-
23:13
-
23:07
-
23:07
-
22:55