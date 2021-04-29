Губернатор Омской области переименует улицу в областном центре в честь «Авангарда»

Губернатор Омской области Александр Бурков предложил болельщикам выбрать улицу в Омске, которая будет названа в честь хоккейного «Авангарда». Накануне омичи одержали победу над ЦСКА в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина и стали обладателями трофея, выиграв серию со счётом 4-2.



«Чемпионы! Омичи ждали Кубок Гагарина с 2004 года, и свершилось! «Авангард» выиграл 6-й матч финальной серии с ЦСКА со счетом 1:0. Завершили серию 4-2. Кубок Гагарина в год 70-летия «Авангарда» приедет в Омск. Мы верили в команду и победили! Поздравляю всех, дорогие друзья! Спасибо всем игрокам и всем болельщикам! Благодарю «Авангард» за этот яркий сезон! Уже в следующем году ждём команду на домашней арене! Выбираем улицу, которую назовём в честь клуба, как я обещал!», — написал Бурков в своём «инстаграме».

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