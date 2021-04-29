Киселевич и Сергеев проиграли три финала с ЦСКА из трёх, в которых участвовали

Московский ЦСКА проиграл три финала Кубка Гагарина из четырёх, в которых принимал участие.



В финальной серии плей-офф сезона-2020/2021 подопечные Игоря Никитина уступили омскому «Авангарду» по итогам шести матчей со счётом 4-2. До этого, в 2019 году, также под руководством Никитина, армейцы оказались слабее «Ак Барса», уступив в серии 4-1. В 2016 году ЦСКА, возглавляемый главным тренером Дмитрием Квартальным, проиграл финальную серию магнитогорскому «Металлургу» со счётом 4-3.



Единственную победу в Кубке Гагарина ЦСКА одержал в 2019 году, обыграв омский «Авангард» со счётом 4-0.



Самыми невезучими игроками ЦСКА стали Богдан Киселевич и Артём Сергеев, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей». ними ЦСКА проиграл все три финала, а единственное чемпионство клуба пришлось на сезон, когда Богдан числился в «Виннипеге», а Артём — в «Салавате Юлаеве».