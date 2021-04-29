В сети появились характеристики защитников ЦСКА от тренерского штаба «Авангарда»

Телеграм-канал «Хоккей без зрителей» опубликовал характеристики всех защитников ЦСКА от тренерского штаба «Авангарда».



Дальбек: «Потери шайбы – оказывайте давление. Очень хорош в обороне. Силён у бортов. Хорошее катание. Плохо разворачивается вокруг своей оси. Не силён в силовой борьбе – сдерживайте. Блокирует броски».



Сергеев: «Прыгает. Катание обычное. Оказывайте на него давление – потери шайбы. Трудолюбивый. Любит силовую борьбу».



Киселевич: «Катание обычное. Медленные развороты вокруг своей оси. Не умно действует с шайбой. Паникует под давлением. Может подраться. Тупые удаления. Неуклюж в углах. Блокирует броски».



Рыков: «Прыгает. Плохое катание. Не силён в силовой – «мягкий». Может двигать шайбу. Плох в обороне».



Робинсон: «Катит с шайбой. Очень хорошее катание. Прыгает. Часто закрывает зону. Обманный бросок. Бросок с кистей. Бросок в касание. Воин. Хорошее катание. В защите обычный. Игрок, рисковый. При выходе два в одного будет ехать».



Ибрагимов: «Играет жёстко. Просто. Теряет шайбу под давлением. Защитник оборонительного плана. Может в силовую. Среднее катание»



Блажиевский: «Очень сильный. Хорош в углах. Самый слабый защитник. Может в силовую. Плохие решения под давлением. Не хочет попадать под силовые. Постоянно толкает клюшкой. Среднее катание».



Гилмор: «Прыгает. Отличное катание. Большинство – отличный бросок. Ориентирован на атаку. Теряет позицию в зоне обороны. Провокатор».



Напомним, омский «Авангард» одержал победу над ЦСКА в шестом матче серии финала плей-офф Кубка Гагарина и стал победителем турнира.