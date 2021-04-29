Кравчук: победа «Авангарда» абсолютно логична

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук поделился впечталениями от финала Кубка Гагарина, в котором омский «Авангард» оказался сильнее московского ЦСКА со счётом 4-2 в серии.



«На мой взгляд, победа „Авангарда“ абсолютно логична. Как минимум в полуфинале и финале именно эта команда, можно сказать, организовывала самые эффектные и закрученные серии, у нее был виден особый кубковый дух, горели глаза.



Вся соль кубкового хоккея в преображении игроков, которые в регулярном чемпионате могли находиться не на первом плане. В ЦСКА и отчасти в „Ак Барсе“ таких в общем-то не было, а „Авангард“ вывел их на сцену в массовом порядке. Потому и взял главный трофей.



Возьмите, например, защитника Дамира Шарипзянова — в последних трех матчах финала он просто царил на льду, был лучшим в обеих командах. Играл именно так, как требовала логика хоккея — отдавал, забивал, блокировал, проводил силовые приемы. Ничего не придумывал, действовал исключительно правильно, полезно и по месту. С такой игрой лидера обороны может получить и сборная России.



Еще один герой из тени — форвард Павел Дедунов. Отлично помню его еще по „Северстали“, он воплощает в себе все качества командного форварда. Его трудовой гол в меньшинстве в овертайме четвертого матча — такой же „золотой“, как и единственная шайба в исполнении Сергея Толчинского в игре номер шесть», — приводит слова Кравчука Russia-Hockey.