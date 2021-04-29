Кравчук: победа «Авангарда» абсолютно логична

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук поделился впечталениями от финала Кубка Гагарина, в котором омский «Авангард» оказался сильнее московского ЦСКА со счётом 4-2 в серии.
«На мой взгляд, победа „Авангарда“ абсолютно логична. Как минимум в полуфинале и финале именно эта команда, можно сказать, организовывала самые эффектные и закрученные серии, у нее был виден особый кубковый дух, горели глаза.
Вся соль кубкового хоккея в преображении игроков, которые в регулярном чемпионате могли находиться не на первом плане. В ЦСКА и отчасти в „Ак Барсе“ таких в общем-то не было, а „Авангард“ вывел их на сцену в массовом порядке. Потому и взял главный трофей.
Возьмите, например, защитника Дамира Шарипзянова — в последних трех матчах финала он просто царил на льду, был лучшим в обеих командах. Играл именно так, как требовала логика хоккея — отдавал, забивал, блокировал, проводил силовые приемы. Ничего не придумывал, действовал исключительно правильно, полезно и по месту. С такой игрой лидера обороны может получить и сборная России.
Еще один герой из тени — форвард Павел Дедунов. Отлично помню его еще по „Северстали“, он воплощает в себе все качества командного форварда. Его трудовой гол в меньшинстве в овертайме четвертого матча — такой же „золотой“, как и единственная шайба в исполнении Сергея Толчинского в игре номер шесть», — приводит слова Кравчука Russia-Hockey.
- 29 апреля 2021
-
10:51
-
10:30
-
10:00
-
09:54
-
09:52
-
09:33
-
09:30
-
08:59
-
08:41
-
08:22
-
08:09
-
07:38
-
06:55
-
06:49
-
06:36
-
05:35
-
04:41
-
03:26
-
03:06
-
01:56
-
01:45
-
01:28
-
01:02
-
00:52
-
00:41
-
00:25
-
00:20
-
00:19
-
00:07
-
00:05
- 28 апреля 2021
-
23:46
-
23:35
-
23:32
-
23:25
-
23:22