Новичок «Монреаля» Кофилд попал под неумышленный силовой приём судьи. Видео

Состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.
В одном из эпизодов встречи новичок «Канадиенс» форвард Коул Кофилд попал под неумышленный силовой приём судьи.
Посмотреть видео эпизода можно здесь.
В составе победителей забивали Вильям Нюландер, Остон Мэттьюс, Джейк Маззин и Адам Брукс. Российский нападающий Илья Михеев получил 15 минут 24 секунды игрового времени и завершил встречу с коэффициентом полезности "+1". Единственную шайбу за «Монреаль» забросил Ник Судзуки. Российский защитник Александр Романов провёл на площадке 18 минут 21 секунду и завершил матч с коэффициентом полезности "-2".
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