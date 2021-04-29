Итоги конкурса прогнозистов плей-офф КХЛ на «Чемпионате»

Вчера, 28 апреля, в шестом матче серии финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Авангард» принимал ЦСКА. Встреча закончилась победой хозяев со счётом 1:0. «Ястребы» выиграли серию 4-2 и впервые в клубной истории стали обладателем Кубка Гагарина.
«Чемпионат» подводит итоги конкурса прогнозистов плей-офф КХЛ, который проводился на портале. За один угаданный исход в третьем раунде прогнозисты получили два балла, а за точно указанный счёт – ещё один дополнительный балл. Борьба велась в общем зачёте и между дивизионами.
Первое место в дивизионе «Ветераны цеха» занял Александр Рогулев (31 очко), в дивизионе «Девушки, молодёжь и коршун» победили Владислав Уткин и Иван Богун (по 30 очков), дивизион «Чемпионат» возглавил Максим Замятин (32 балла), а в дивизионе «Эксперты ТВ» победил Павел Лысенков (33 очка). Таким образом, победителем общего зачёта единолично стал Лысенков.
Эксперт. Места 1-16
Эксперт. Места 17-32
«Ветераны цеха»
«Эксперты ТВ»
«Чемпионат»
«Девушки, молодёжь и коршун»
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