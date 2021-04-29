У лучшего снайпера «Авангарда» в плей-офф Буше есть вариант с продолжением карьеры в НХЛ
Агент Алёша Пилко, представляющий интересы нападающего омского «Авангарда» Рида Буше, сообщил, что у форварда есть варианты с продолжением карьеры в Национальной хоккейной лиге.
«Рид Буше будет принимать все решения чуть позднее. Есть вариант, что он останется в КХЛ, есть и варианты с продолжением карьеры в НХЛ», — сказал Пилко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Рид Буше стал лучшим бомбардиром команды в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 48 (24+24) очков в 51 игре за омский клуб.
В плей-офф Континентальной хоккейной лиги Рид Буше сыграл в 21 встрече, набрав 17 (8+9) очков.
«Авангард» стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финальной серии московский ЦСКА со счётом 4-2.
Игроки «Авангарда» убойно отметили чемпионство. Так шампанское не пил никто!
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