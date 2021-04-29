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У лучшего снайпера «Авангарда» в плей-офф Буше есть вариант с продолжением карьеры в НХЛ

У лучшего снайпера «Авангарда» в плей-офф Буше есть вариант с продолжением карьеры в НХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Агент Алёша Пилко, представляющий интересы нападающего омского «Авангарда» Рида Буше, сообщил, что у форварда есть варианты с продолжением карьеры в Национальной хоккейной лиге.

«Рид Буше будет принимать все решения чуть позднее. Есть вариант, что он останется в КХЛ, есть и варианты с продолжением карьеры в НХЛ», — сказал Пилко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Рид Буше стал лучшим бомбардиром команды в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 48 (24+24) очков в 51 игре за омский клуб.

В плей-офф Континентальной хоккейной лиги Рид Буше сыграл в 21 встрече, набрав 17 (8+9) очков.

«Авангард» стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финальной серии московский ЦСКА со счётом 4-2.

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Насладитесь этими кадрами.
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