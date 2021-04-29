Агент Толчинского — о словах игрока про ЦСКА: парни нормально попили из кубка, это эмоции

Шуми Бабаев, агент нападающего омского «Авангарда» Сергея Толчинского, прокомментировал слова форварда, сказанные про его бывший клуб ЦСКА после победы омичей в розыгрыше Кубка Гагарина.



«Я сам — болельщик ЦСКА. Я понимаю его чувства, но я не вижу в этом никакой проблемы, тут не нужно делать никаких выводов. Все игроки были уже в разгорячённом состоянии, это эмоции. Понятно, что они уже нормально попили из Кубка, плюс выплеск эмоций. Конечно, какая-то обида, наверное, у него присутствует, что его не оставили в ЦСКА, но жизнь продолжается — он взял трофей с другой командой. Ничего такого тут нет. Нужно понимать состояние парня и не делать из этого проблему», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.

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