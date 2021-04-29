Ни один из игроков омского «Авангарда» не получил вызов в сборную России
Тренерский штаб сборной России не вызвал в расположение национальной сборной ни одного хоккеиста омского «Авангарда». Напомним, ранее пресс-служба Федерации хоккея России сообщила, что состав национальной команды пополнят пять хоккеистов московского ЦСКА — Максим Мамин, Максим Шалунов, Константин Окулов, Антон Слепышев и Павел Карнаухов.
Один из главных претендентов на вызов в национальную команду в составе омичей, Дамир Шарипзянов, не был вызван в сборную после травмы руки, полученной в серии с ЦСКА.
Напомним, накануне завершилась финальная серия Кубка Гагарина, в которой со счётом 4-2 сильнее оказался омский «Авангард».
Чемпионат мира по хоккею 2021 года пройдёт в Латвии с 21 мая по 6 июня.
5 игроков ЦСКА вызваны в сборную России, Шарипзянов не сыграет на ЧМ из-за травмы
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