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Один из лучших юниоров Швеции Эклунд забил гол в дебютном матче за взрослую сборную

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Один из лучших юниоров Швеции Эклунд забил гол в дебютном матче за взрослую сборную
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

Вчера, 28 апреля, сборная Швеции провела первый контрольный матч в ходе подготовки к чемпионату мира 2021 года. «Тре Крунур» встречались со сборной Дании и одержали победу со счётом 4:2.

Главным героем встречи стал 18-летний форвард «Юргордена» Вильям Эклунд, набравший 2 (1+1) очка. Для одного из лучших юниоров шведского хоккея и одного из главных фаворитов будущего драфта НХЛ этот матч стал дебютным за взрослую национальную команду. Результативной передачей в эпизоде с голом Эклунда отметился Антон Ведин, входящий в сферу интересов «Сибири».

Также в составе победителей отличились форвард «Магнитки» Деннис Расмуссен, Майкл Линдквист и Филлип Халландер.

Чемпионат мира по хоккею 2021 года пройдёт в Латвии с 21 мая по 6 июня.

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