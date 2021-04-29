Один из лучших юниоров Швеции Эклунд забил гол в дебютном матче за взрослую сборную

Вчера, 28 апреля, сборная Швеции провела первый контрольный матч в ходе подготовки к чемпионату мира 2021 года. «Тре Крунур» встречались со сборной Дании и одержали победу со счётом 4:2.



Главным героем встречи стал 18-летний форвард «Юргордена» Вильям Эклунд, набравший 2 (1+1) очка. Для одного из лучших юниоров шведского хоккея и одного из главных фаворитов будущего драфта НХЛ этот матч стал дебютным за взрослую национальную команду. Результативной передачей в эпизоде с голом Эклунда отметился Антон Ведин, входящий в сферу интересов «Сибири».



Также в составе победителей отличились форвард «Магнитки» Деннис Расмуссен, Майкл Линдквист и Филлип Халландер.

Чемпионат мира по хоккею 2021 года пройдёт в Латвии с 21 мая по 6 июня.