Кто из игроков «Авангарда» внёс наибольший вклад в чемпионство команды?

28 апреля в Балашихе на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина» состоялся шестой матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги между омским «Авангардом» и московским ЦСКА. Омичи одержали победу со счётом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) и стали победителем Кубка Гагарина.



По итогам шести матчей «Авангард» обыграл ЦСКА и стал обладателем Кубка Гагарина. В первом матче серии омский клуб одержал победу (4:1), затем дважды уступил (0:3, 1:2), а в четвёртом матче снова выиграл, отыгравшись с 0:2 и забив в овертайме в меньшинстве. Третью победу омичи одержали в пятом матче (2:0) и четвёртую – в шестом (1:0).



Лучшим игроком плей-офф КХЛ был признан форвард омичей Сергей Толчинский.



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У лучшего снайпера «Авангарда» в плей-офф Буше есть вариант с продолжением карьеры в НХЛ

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