28 апреля в Балашихе на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина» состоялся шестой матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги между омским «Авангардом» и московским ЦСКА. Омичи одержали победу со счётом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) и стали победителем Кубка Гагарина.
По итогам шести матчей «Авангард» обыграл ЦСКА и стал обладателем Кубка Гагарина. В первом матче серии омский клуб одержал победу (4:1), затем дважды уступил (0:3, 1:2), а в четвёртом матче снова выиграл, отыгравшись с 0:2 и забив в овертайме в меньшинстве. Третью победу омичи одержали в пятом матче (2:0) и четвёртую – в шестом (1:0).
Лучшим игроком плей-офф КХЛ был признан форвард омичей Сергей Толчинский.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто из игроков „Авангарда“ внёс наибольший вклад в чемпионство команды?»
Пройти опрос можно на Quiz.
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