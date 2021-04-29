Легионеры разных сборных из НХЛ полетят на ЧМ-2021 в Ригу на одном самолёте

Стали известны подробности способа, которым хоккеисты из НХЛ смогут приехать в расположение своих сборных на чемпионате мира — 2021, который начнётся в Риге 21 мая.



Как сообщает Ilta-Sanomat, игроки разных сборных будут добираться из Северной Америки до Латвии на одном чартерном самолёте, который вылетит в Ригу 15 мая. 16 мая игроки явятся в столицу Латвии и будут отправлены на обязательный пятидневный карантин.



При этом какие-то хоккеисты из НХЛ смогут прибыть в расположение национальных команд и после этой даты в индивидуальном порядке, но обязательная «отсидка» пятидневного карантина сохраняется. Для большинства команд НХЛ сезон будет завершён с 9 по 13 мая. У хоккеистов, заинтересованных в участии в ЧМ, будет достаточное количество времени, чтобы подготовиться к перелёту в Европу.