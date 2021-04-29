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Легионеры разных сборных из НХЛ полетят на ЧМ-2021 в Ригу на одном самолёте

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Легионеры разных сборных из НХЛ полетят на ЧМ-2021 в Ригу на одном самолёте
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0
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Стали известны подробности способа, которым хоккеисты из НХЛ смогут приехать в расположение своих сборных на чемпионате мира — 2021, который начнётся в Риге 21 мая.

Как сообщает Ilta-Sanomat, игроки разных сборных будут добираться из Северной Америки до Латвии на одном чартерном самолёте, который вылетит в Ригу 15 мая. 16 мая игроки явятся в столицу Латвии и будут отправлены на обязательный пятидневный карантин.

При этом какие-то хоккеисты из НХЛ смогут прибыть в расположение национальных команд и после этой даты в индивидуальном порядке, но обязательная «отсидка» пятидневного карантина сохраняется. Для большинства команд НХЛ сезон будет завершён с 9 по 13 мая. У хоккеистов, заинтересованных в участии в ЧМ, будет достаточное количество времени, чтобы подготовиться к перелёту в Европу.

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