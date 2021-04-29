Кожевников объяснил, почему в сборную России не вызвали игроков «Авангарда»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал приглашение в сборную нападающих ЦСКА Максима Мамина, Максима Шалунова, Константина Окулова, Антона Слепышева и Павла Карнаухова, а также отсутствие игроков «Авангарда».



«По пятерым форвардам ЦСКА, которых вызвали в национальную сборную, никаких вопросов и сомнений быть не может. Все они являются лидерами армейского клуба, и во многом благодаря им команда дошла до финала Кубка Гагарина и была в двух шагах от завоевания Кубка. Отсутствие Шалунова в пятом матче серии повлияло на её исход. Другой вопрос, что, возможно, там не должно было быть дисквалификации, но сейчас это обсуждать уже не имеет смысла.



Что же касается отсутствия игроков «Авангарда», могу сказать, что единственным кандидатом в национальную сборную, на мой взгляд, был Дамир Шарипзянов, но, как я понял, в последнем матче финала он получил травму и, к сожалению, помочь сборной не сможет. Этот парень значительно прибавил и уже является ключевым игроком «Авангарда». Он действует на площадке самоотверженно, настоящий боец.

Что касается его одноклубников, тот же Толчинский, бесспорно, очень хорошо провёл плей-офф, но у него есть минус — он не очень стабилен. В плей-офф мне понравился Костин, он прибавил, вышел на ведущие роли в своём клубе, но сборной вряд ли смог бы помочь. Кроме того, он слишком много удаляется, а судейство на чемпионате мира будет гораздо строже, чем в КХЛ. Так что с его стилем игры этого игрока приглашать было бы большим риском. Ковальчуку уже 38 лет, и он вряд ли усилил бы сборную. А больше и кандидатов в «Авангарде» нет – на ведущих ролях иностранцы — Найт, Буше, Каски, Покка, Грубец…» — сказал Кожевников «Чемпионату».