Третьяк: ЦСКА контролировал шайбу и создавал больше моментов, но хорошо сыграл Грубец

Президент Федерации хоккея России и член наблюдательного совета ХК ЦСКА Владислав Третьяк поделился впечталениями от финала Куюка Гагарина между омским «Авангардом» и ЦСКА.
«Стоит признать: финал всегда непредсказуем. Хотя по классу ЦСКА выше, чем «Авангард», но омская команда проявила характер. Знаете, мне эти игры напомнили матчи Россия — Финляндия. ЦСКА контролировал шайбу и создавал больше моментов, но вратарь Грубец играл хорошо, а в обороне омская команда действовала очень плотно. Вот так же и финны: постоянно обыгрывают нас на контратаках и ставят нам подножки.
«Авангард» выбрал ту же самую модель. У них в команде звезд не так много, гораздо меньше, естественно, чем у ЦСКА. Но они справились с тактикой, которую выбрал тренер, прекрасно воплотили его план в жизнь.
Единственное, что разочаровало в этом финале, — это небольшое количество голов в каждом из матчей. Мы же все понимаем, что болельщики приходят смотреть на заброшенные шайбы, а их оказалось совсем мало. Это, конечно, разочаровывает, но победа есть победа. «Авангард» заслуженно завоевал Кубок Гагарина. О чем говорить, если ЦСКА в двух последних матчах не забил ни одного гола. Так невозможно стать чемпионом», — приводит слова Третьяка Sport24.
- 29 апреля 2021
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