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Каменский: если тренерский штаб сборной не позвал Толчинского и Ковальчука — это их выбор

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Каменский: если тренерский штаб сборной не позвал Толчинского и Ковальчука — это их выбор
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0
Аудио-версия:

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский прокомментировал информацию о том, что ни один из игроков омского «Авангарда» не был вызван в расположение национальной сборной России.

«Если тренерский штаб не позвал Толчинского и Ковальчука — это их выбор. Они видят состав сборной без этих игроков, — хотя очень жалко, что их не вызвали после такого яркого выступления. У тренерского штаба есть план и свои задумки.

Неправильно говорить, что кто-то виноват. Финал — это всегда тяжело, игроки отдают очень много сил, играют с травмами за счёт волевых усилий. Прежде чем о чём-то рассуждать, нужно узнать о состоянии ребят на данный момент: готовы они играть или нет.

Тренерский штаб должен оценить ситуацию и принять решение, кого стоит вызвать из НХЛ. Мы ждём всех, кто изъявит желание. Нам, как зрителям и болельщикам, хочется видеть всех лучших игроков национальной сборной, хочется, чтобы был отличный результат. Будем наблюдать и болеть!», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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