Каменский: если тренерский штаб сборной не позвал Толчинского и Ковальчука — это их выбор

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский прокомментировал информацию о том, что ни один из игроков омского «Авангарда» не был вызван в расположение национальной сборной России.



«Если тренерский штаб не позвал Толчинского и Ковальчука — это их выбор. Они видят состав сборной без этих игроков, — хотя очень жалко, что их не вызвали после такого яркого выступления. У тренерского штаба есть план и свои задумки.



Неправильно говорить, что кто-то виноват. Финал — это всегда тяжело, игроки отдают очень много сил, играют с травмами за счёт волевых усилий. Прежде чем о чём-то рассуждать, нужно узнать о состоянии ребят на данный момент: готовы они играть или нет.



Тренерский штаб должен оценить ситуацию и принять решение, кого стоит вызвать из НХЛ. Мы ждём всех, кто изъявит желание. Нам, как зрителям и болельщикам, хочется видеть всех лучших игроков национальной сборной, хочется, чтобы был отличный результат. Будем наблюдать и болеть!», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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