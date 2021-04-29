Источник: «Магнитка» расторгнет контракт с Кулёминым

Магнитогорский «Металлург» в ближайшее время объявит о расторжении контракта с 34-летним нападающим Николаем Кулёминым, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».
Нынешнее соглашение хоккеиста с клубом действует до 30 апреля 2022 года.
Отмечается, что Кулёмин получит денежную компенсацию, сам игрок не намерен завершать профессиональную карьеру.
Напомним, по итогам шести матчей «Авангард» обыграл ЦСКА и стал обладателем Кубка Гагарина. В первом матче серии омский клуб одержал победу (4:1), затем дважды уступил (0:3, 1:2), а в четвёртом матче снова взял верх, отыгравшись с 0:2 и забив в овертайме в меньшинстве. Третью победу омичи одержали в пятом матче (2:0), а четвёртую – в шестом (1:0).
Лучшим игроком плей-офф КХЛ был признан форвард омичей Сергей Толчинский.
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