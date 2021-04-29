40-летний Данис Зарипов продлит контракт с «Ак Барсом»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий Данис Зарипов получил выгодное предложение от «Трактора», но сам игрок хочет остаться в «Ак Барсе» и ведёт активные переговоры с казанским клубом о новом контракте.

По нашей информации, в ближайшее время стороны договорятся о продолжении сотрудничества.

Зарипов в завершившемся сезоне КХЛ принял участие в 35 встречах регулярного чемпионата, набрав 23 (7+16) очка при показателе полезности «+12». На его счету пять матчей в плей-офф, в которых форвард не набрал очков.

Напомним, «Ак Барс» сошёлся с «Авангардом» в финале Восточной конференции Кубка Гагарина сезона-2020/2021. Омичи оказались сильнее со счётом 4-3.



«Ак Барс» является трёхкратным обладателем Кубка Гагарина. Казанцы выигрывали титул в 2009, 2010 и 2018 годах.