Новиков: Кубок Гагарина — заслуга Грубеца, а Хартли приехал на готовое тёплое место

Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал победу «Авангарда» в Кубке Гагарина-2021.



«Надо отметить игру Грубеца. Этот Кубок — его заслуга, ведь он сыграл пять матчей на ноль в плей-офф. Это снимает к нему все вопросы. Команду вытянул вратарь, а не схемы Хартли. Ну и ребята помогали. Хотел бы отметить появление Ковальчука. Это лидер и фигура мирового масштаба. Но на первом месте, конечно, Грубец. Вообще я — российский тренер-русофил. Когда я в 1972 году увидел Суперсерию, для меня стало однозначно, что у нас хоккей другого уровня и интеллекта. Наши ребята просто переворачивают НХЛ! Поэтому иностранные тренеры не могут ничему нас научить. Хартли приехал на готовое тёплое место. Он просто не испортил. Если бы не Грубец, не было бы ничего.



Сезон был сложным, многие команды вошли в него без подготовки. Поэтому уровень в техническом и тактическом планах, может быть, был низковат. Мы должны поблагодарить хоккеистов, тренеров и обслуживающий персонал за то, что они выдержали эту тяжелейшую ситуацию и провели чемпионат до финала. Омск заслуживал праздника. Там давно была сильная структура, поэтому его победе не стоит удивляться. Тем не менее для того, чтобы стать победителем, нужно быть лучшим во всех компонентах. Кубок даётся только одной команде. Поэтому мы поздравляем «Авангард». Но главной фигурой команды в плей-офф оказался вратарь, и из-за этого возникают вопросы к тренерскому штабу.



Должен отметить, что хоккей в этом сезоне немного просел. Но это можно связать с каруселью общей обстановки. Может быть, из-за скомканной подготовки к сезону условный «Автомобилист» не выиграл Кубок Гагарина? Подготовка команды — это очень тонкое дело. Но в то время было не до неё. Только бы чуть-чуть потренироваться и не получить травму. Год получился тяжёлым, и хорошо, что мы его прошли. Дай бог, чтобы следующий сезон оказался нормальным для зрителей и игроков», — приводит слова Новикова AllHockey.Ru.

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