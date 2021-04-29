Московское «Динамо» объявило о подписании контрактов с рядом игроков

Московское «Динамо» в своём телеграм-канале объявило о подписании контрактов с рядом игроков.
25-летний нападающий Владислав Ефремов заключил с «Динамо» двустороннее соглашение на два года. Предстоящий сезон станет для него пятым в составе команды в КХЛ. Минувший чемпионат был для Владислава пока самым успешным: в 60 матчах он набрал 21 (8+13) очко.
20-летний защитник Андрей Прибыльский в завершившемся сезоне сыграл за все три команды клубной системы — 17 матчей в КХЛ, 16 — в ВХЛ и 17 — в МХЛ, став обладателем Кубка Харламова. С ним подписан двусторонний контракт на два года.
20-летний нападающий Олег Зайцев в минувшем чемпионате дебютировал в КХЛ. В 38 матчах он забросил две шайбы и отдал шесть результативных передач. Также он сыграл за динамовские команды в ВХЛ и МХЛ, став обладателем Кубка Харламова. Зайцев поставил подпись под двусторонним соглашением, рассчитанным на два года.
20-летний нападающий Владислав Михайлов также подписал двусторонний контракт на два года. В прошедшем сезоне в команду КХЛ он не привлекался (до этого в основном составе он провёл 28 поединков за два сезона), выступая в ВХЛ (49 матчей, 9+8) и МХЛ (17 матчей, 7+9). Стал обладателем Кубка Харламова.
19-летний защитник Олег Гофман ранее в КХЛ не играл. Весь минувший чемпионат он провёл в ВХЛ и МХЛ. Стал обладателем Кубка Харламова. С ним заключён двусторонний контракт на два года.
20-летний нападающий Егор Брызгалов в прошлом сезоне дебютировал в КХЛ. В 26 матчах он отличился тремя заброшенными шайбами. Также выступал в ВХЛ, а в составе МХК «Динамо» стал обладателем Кубка Харламова. С ним заключено двустороннее соглашение на один год.
22-летний нападающий Ярослав Алексеев является выпускником Академии имени А.И. Чернышёва. В прошлом сезоне он вернулся в родной клуб после четырёх сезонов, проведённых в юниорских лигах Северной Америки. В ВХЛ сыграл 36 матчей, забросил шесть шайб и отдал десять результативных передач. Он подписал с «Динамо» двусторонний контракт на один год.
- 29 апреля 2021
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