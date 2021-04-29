Гендиректор московского «Динамо» прокомментировал продление контрактов с семью игроками

Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Кровопусков прокомментировал последние трансферные новости.
«Комплектование состава на следующий сезон продолжается в соответствии с той концепцией развития клуба, которая была ранее определена. Мы планомерно подключаем к команде молодёжь, отдавая предпочтение воспитанникам Академии имени Аркадия Ивановича Чернышёва, прошедшим всю клубную вертикаль. Пять хоккеистов, с которыми сегодня продлены соглашения, только что стали обладателями Кубка Харламова в составе МХК «Динамо». Мы рассчитываем на то, что они продолжат прогрессировать и уже в ближайшем будущем станут игроками основного состава. Обновлённый тренерский штаб во главе с Алексеем Кудашовым рассчитывает на эту молодёжь, намерен предоставить ей шанс и создать все условия для развития талантливых хоккеистов в динамовской клубной системе», — приводит слова Кровопускова телеграм-канал «Динамо».
- 29 апреля 2021
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