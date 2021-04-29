«Металлург» продлил контракт с Василием Кошечкиным

Василий Кошечкин продолжит выступление за магнитогорский «Металлург», сообщается на официальном сайте «сталеваров».

Клуб продлил контракт с голкипером ещё на один год.



В прошедшем регулярном чемпионате Кошечкин провёл 29 матчей и одержал 12 побед в основное время, отбивая в среднем 91,6% бросков по своим воротам при коэффициенте надёжности 2,31. В семи встречах плей-офф Кошечкин отразил 92,5% бросков при коэффициенте надёжности 2,61.

Напомним, что нынешнее соглашение хоккеиста рассчитано до 30 апреля.

Кошечкин выступает за «Металлург» с 2013 года.

Ранее стало известно, что магнитогорский клуб начал переговоры с 40-летним Мозякиным и 38-летним Кошечкиным. Оба игрока не собираются завершать карьеру. Сообщалось, что предложенные условия в финансовом плане будут значительно меньше предыдущих.