«Металлург» продлил контракт с Василием Кошечкиным

Василий Кошечкин продолжит выступление за магнитогорский «Металлург», сообщается на официальном сайте «сталеваров».
Клуб продлил контракт с голкипером ещё на один год.
В прошедшем регулярном чемпионате Кошечкин провёл 29 матчей и одержал 12 побед в основное время, отбивая в среднем 91,6% бросков по своим воротам при коэффициенте надёжности 2,31. В семи встречах плей-офф Кошечкин отразил 92,5% бросков при коэффициенте надёжности 2,61.
Напомним, что нынешнее соглашение хоккеиста рассчитано до 30 апреля.
Кошечкин выступает за «Металлург» с 2013 года.
Ранее стало известно, что магнитогорский клуб начал переговоры с 40-летним Мозякиным и 38-летним Кошечкиным. Оба игрока не собираются завершать карьеру. Сообщалось, что предложенные условия в финансовом плане будут значительно меньше предыдущих.
- 29 апреля 2021
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