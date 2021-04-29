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Стали известны сочетания звеньев сборной России перед матчем со Швейцарией

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Стали известны сочетания звеньев сборной России перед матчем со Швейцарией
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0
Аудио-версия:

Национальная команда провела вторую тренировку в швейцарском Биле, сообщается на официальном сайте ФХР.

Игроки занимались в следующих сочетаниях:

1 группа
Вратари: Самонов, Бочаров.
Белые: Яковлев – А.Марченко, К.Марченко – Шипачев – Сафонов.
Синие: Лямкин – Юдин, Моисеев – Красковский – Коршков.
Красные: Дронов – Ожиганов, Подколзин – Морозов – Галимов.
Черные: Рафиков – Хафизуллин, Швец-Роговой – Каменев – Тимкин.

2 группа
Вратарь: Иван Федотов.
Защитники: Андрей Сергеев, Даниил Пыленков, Михаил Науменков, Юрий Паутов.
Нападающие: Павел Кукштель, Захар Бардаков.

Матчи со сборной Швейцарии состоятся 30 апреля и 1 мая и начнутся в 18:45 по московскому времени.

По итогам двух матчей национальной команды со Швейцарией будут сделаны выводы по дальнейшему формированию состава. После него будут вызваны игроки из НХЛ. Кроме того, штаб оставляет возможность вызвать кандидатов и из КХЛ.

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