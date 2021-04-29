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Отец Якупова: у Наиля осложнения из-за коронавируса, это не касается именно сердца

Отец Якупова: у Наиля осложнения из-за коронавируса, это не касается именно сердца
Хоккей / КХЛ 0
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Раил Якупов, отец нападающего «Авангарда» Наиля Якупова, отреагировал на информацию о возможном завершении карьеры 27-летнего форварда из-за проблем с сердцем.

Ранее появилась информация, что у Якупова очень серьёзные проблемы с сердцем, из-за чего хоккеист не играл долгое время.

«Я думаю, «Авангард» скоро выступит с официальным заявлением. Сейчас уже всё в норме, Наиль в стадии выздоровления, на финишной прямой, слава Богу.

Не могу сказать о проблемах с сердцем, скорее осложнения из-за коронавируса, которые разошлись по всему организму. Это не касается именно сердца. К сожалению, Наиль переболел коронавирусом, сейчас он практически полностью оправился от всех его последствий. Он уже три раза выходил на лёд, начал кататься.

Хотел бы поздравить «Авангард» с победой и поблагодарить руководство, врачей и весь медицинский персонал, который проявил профессионализм. Было очень тяжело на протяжении этих трёх месяцев, потому что были на грани.

«Авангард» повёл себя профессионально и сделал всё возможное, чтобы человек сохранил здоровье и ещё стал чемпионом с командой. От меня как от родителя большое спасибо! Они и в Германию его отправляли, здесь в клиниках проводили лечение», — приводит слова Якупова-старшего Metaratings.

«У нас есть большие яйца». «Авангард» отреагировал на победу в игре с ЦСКА цитатой Якупова
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