Отец Якупова: у Наиля осложнения из-за коронавируса, это не касается именно сердца

Раил Якупов, отец нападающего «Авангарда» Наиля Якупова, отреагировал на информацию о возможном завершении карьеры 27-летнего форварда из-за проблем с сердцем.
Ранее появилась информация, что у Якупова очень серьёзные проблемы с сердцем, из-за чего хоккеист не играл долгое время.
«Я думаю, «Авангард» скоро выступит с официальным заявлением. Сейчас уже всё в норме, Наиль в стадии выздоровления, на финишной прямой, слава Богу.
Не могу сказать о проблемах с сердцем, скорее осложнения из-за коронавируса, которые разошлись по всему организму. Это не касается именно сердца. К сожалению, Наиль переболел коронавирусом, сейчас он практически полностью оправился от всех его последствий. Он уже три раза выходил на лёд, начал кататься.
Хотел бы поздравить «Авангард» с победой и поблагодарить руководство, врачей и весь медицинский персонал, который проявил профессионализм. Было очень тяжело на протяжении этих трёх месяцев, потому что были на грани.
«Авангард» повёл себя профессионально и сделал всё возможное, чтобы человек сохранил здоровье и ещё стал чемпионом с командой. От меня как от родителя большое спасибо! Они и в Германию его отправляли, здесь в клиниках проводили лечение», — приводит слова Якупова-старшего Metaratings.
- 29 апреля 2021
-
19:57
-
19:31
-
19:26
-
19:18
-
19:13
-
19:00
-
18:55
-
18:50
-
18:45
-
18:35
-
18:05
-
18:00
-
17:40
-
17:34
-
17:25
-
17:10
-
17:00
-
16:53
-
16:36
-
16:09
-
16:05
-
16:05
-
15:55
-
15:50
-
15:30
-
15:15
-
14:40
-
14:30
-
14:25
-
14:00
-
13:54
-
13:42
-
13:13
-
13:04
-
12:48