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Шарипзянов опроверг информацию, что его не вызывали в сборную России из-за травмы

Шарипзянов опроверг информацию, что его не вызывали в сборную России из-за травмы
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов высказался по поводу того, что его якобы не вызывали в сборную России из-за травмы.

«Это не соответствует действительности. Со мной ещё никто не связывался», — приводит слова Шарипзянова «12 канал».

Ранее ФХР сообщила, что Шарипзянов не сможет помочь сборной на чемпионате мира из-за травмы, полученной в плей-офф КХЛ.

Напомним, по итогам шести матчей «Авангард» обыграл ЦСКА и стал обладателем Кубка Гагарина. В первом матче серии омский клуб одержал победу (4:1), затем дважды уступил (0:3, 1:2), а в четвёртом матче снова взял верх, отыгравшись с 0:2 и забив в овертайме в меньшинстве. Третью победу омичи одержали в пятом матче (2:0), а четвёртую – в шестом (1:0).

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