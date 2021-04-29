Шарипзянов опроверг информацию, что его не вызывали в сборную России из-за травмы

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов высказался по поводу того, что его якобы не вызывали в сборную России из-за травмы.



«Это не соответствует действительности. Со мной ещё никто не связывался», — приводит слова Шарипзянова «12 канал».



Ранее ФХР сообщила, что Шарипзянов не сможет помочь сборной на чемпионате мира из-за травмы, полученной в плей-офф КХЛ.

Напомним, по итогам шести матчей «Авангард» обыграл ЦСКА и стал обладателем Кубка Гагарина. В первом матче серии омский клуб одержал победу (4:1), затем дважды уступил (0:3, 1:2), а в четвёртом матче снова взял верх, отыгравшись с 0:2 и забив в овертайме в меньшинстве. Третью победу омичи одержали в пятом матче (2:0), а четвёртую – в шестом (1:0).