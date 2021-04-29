Хартли: сегодня и на много дней в будущем Омск — это город чемпионов

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал победу в Кубке Гагарина.

«Пока здесь, в Омске, строится новая арена, мы в Балашихе строили новую команду, которая пришла к чемпионству. Сегодня и на много дней в будущем Омск — это город чемпионов. Не могу передать, как я горд этой командой. Всё, что они демонстрировали, а главное, свою веру в то, что мы сможем привезти этот Кубок вам, — это было невероятно! Два года назад мы также стояли перед вами, но нам нечего было вам дать. Мы закончили с серебряными медалями. А сегодня мы привезли вам Кубок Гагарина. Спасибо всем болельщикам огромное! На какую бы арену мы не приехали, вы всегда нас поддерживали! Мы любим вас. Этот Кубок для вас, наслаждайтесь. И надеемся, будет ещё много кубков на новой арене! Я чувствую, как мы прогрессируем. Это видно. Мы становимся всё слаженнее, как одна большая семья», — приводит слова главного тренера «Авангарда» «12 канал».