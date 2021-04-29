Оши: Овечкин уже является легендой и по-прежнему остаётся в деле. Заменить его невозможно

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши высказался о травме форварда Александра Овечкина.
«У нас довольно хорошая глубина состава. Понятно, что заменить Ови невозможно, он уже является легендой этой игры и по-прежнему остается в деле. Но иногда, когда вы теряете высококлассного игрока, будь то Ови или Том Уилсон, другим ребятам необходимо объединиться, чтобы добыть победу.
Мы знаем, как Ови хочет быть с нами. Этот парень почти никогда не пропускает матчи. Но когда команда сталкивается с подобными невзгодами, то каждый игрок старается выкладываться ещё немного больше. Мы приближаемся к плей-офф, и все стараются прибавить. Но без Ови, определённо, мы все ещё больше активизировались», — приводит слова Оши официальный сайт НХЛ на русском языке.
- 29 апреля 2021
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