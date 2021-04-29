Ковальчук: «Авангард» в этот раз выиграл в Балашихе, но следующий Кубок будет в Омске
Нападающий «Авангарда» Илья Ковальчук поделился эмоциями от завоевания Кубка Гагарина.
«С праздником! Спасибо огромное за поддержку! Выиграли мы в этот раз в Балашихе, но я уверен, следующий Кубок будет здесь, в Омске. И все будут присутствовать на этом празднике. Мы чемпионы!» – передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Напомним, по итогам шести матчей омский «Авангард» обыграл московский ЦСКА и стал обладателем Кубка Гагарина. В первом матче серии омский клуб одержал победу (4:1), затем дважды уступил (0:3, 1:2), а в четвёртом матче снова взял верх, отыгравшись с 0:2 и забив в овертайме в меньшинстве. Третью победу омичи одержали в пятом матче (2:0), а четвёртую – в шестом (1:0).
Ковальчук ещё поборется за Кубок Стэнли? Что будет дальше с капитаном «Авангарда»
В НХЛ возвращались люди и постарше Ильи. Но просто вернуться и быть успешным — разные вещи.
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