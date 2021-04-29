Форвард «Локо» Никулин стал самым ценным игроком чемпионата МХЛ, Мичков — лучшим новичком

В Москве завершилась церемония закрытия 12-го сезона. Лучшие игроки сезона получили свои призы.



Форвард «Локо» Степан Никулин стал самым ценным игроком чемпионата МХЛ. Также были вручены награды в других номинациях. Лучшим защитником был признан Арман Ирицян из московского «Динамо». Наставник бело-голубых Ярослав Люзенков стал лучшим тренером. Одноклубник Никулина Егор Гуськов был признан лучшим вратарём, а сам Степан получил второй приз как лучший бомбардир. Награду лучшему судье получил Александр Дударов.



Матвей Мичков из «СКА-1946» стал лучшим снайпером и новичком сезона. Он на церемонии присутствовать не смог, так как юниорская сборная России сейчас находится в США, где продолжается чемпионат мира.

Первые в истории! «Динамо» выиграло Кубок Харламова, собрав хет-трик из трофеев «Локо» был близок к роскошному камбэку, но московский клуб устоял. Бело-голубые побеждали в КХЛ, ВХЛ, а теперь стали чемпионом и в МХЛ.