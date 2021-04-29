Вышински ответил шуткой на мнение журналиста TSN о том, что Капризов недостоин «Колдера»

Обозреватель американской телекомпании ESPN Грег Вышински ответил шуткой на слова комментатора TSN Горда Миллера о том, что приз лучшему новичку сезона в НХЛ нельзя давать форварду «Миннесоты Уайлд» Кириллу Капризову. Миллер считает, что «Колдер Трофи» нужно вручить тому, кто ещё не играл в профессиональной лиге прежде.
Вышински вспомнил о форварде «Торонто Мэйпл Лифс» Остоне Мэттьюсе, который в сезоне-2015/2016 выступал за «Цюрих Лайонс» в Швейцарии, а в сезоне-2016/2017 выиграл «Колдер» в НХЛ.
«— Совершенно несправедливо, что он играл в профессиональный хоккей за границей до того, как выиграл «Колдер Трофи». (гудит)
— Это то, чего никогда не говорили об Остоне Мэттьюсе?
— Именно», — написал Вышински на своей странице в «Твиттере».
«Колдер Трофи» — приз лучшему новичку НХЛ. По мнению экспертов, одним из главных фаворитов на эту награду является форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов.
В нынешнем сезоне НХЛ 23-летний Капризов провёл 45 матчей, в которых набрал 38 (19+19 очков). Его конкурент, 21-летний американец Джейсон Робертсон из «Даллас Старз», — 36 очков (14+22) в 41 встрече.
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