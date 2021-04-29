«Металлург» подпишет контракты с нападающим Акользиным и защитником Маклюковым

Магнитогорский «Металлург» подпишет контракты с нападающим Павлом Акользиным и защитником Алексеем Маклюковым. Об этом стало известно обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Завершившийся сезон 30-летний Акользин провёл в нур-султанском «Барысе». Казахстанский хоккеист принял участие в 41 встрече регулярного чемпионата, в которых забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи при показателе полезности «-7» и 22 минутах штрафного времени. Кроме того, на его счету шесть матчей в плей-офф КХЛ, в которых нападающий не отметился результативными действиями и заработал коэффициент полезности «-1».

27-летний Маклюков также выступал за «Барыс», за который провёл 48 встреч в регулярке, набрав 3 (0+3) очка при показателе полезности «-2». В плей-офф защитник не отметился результативными действиями, заработав нулевой коэффициент полезности.