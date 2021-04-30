Матвей Мичков забил лакросс-гол в матче со сборной Германии на юниорском ЧМ-2021
В эти минуты во Фриско на стадионе «Комерика-центр» проходит матч юниорского чемпионата мира 2021 года, в котором национальная команда Германии встречается со сборной России.
На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче 3:0 в пользу российской сборной. Голами отличились Данила Юров и дубль на счету Матвея Мичкова. Отметим, вторую шайбу Мичков забросил пройдя через всю площадку.
Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео гола Мичкова можно в «твиттере» ИИХФ
Юниорский чемпионат мира – 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.
Защитник сборной Беларуси забил лакросс-гол на ЮЧМ
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