Чемпион ВХЛ Никита Тертышный продлил контракт с «Югрой» и не вернётся в «Трактор»
Как стало известно «Чемпионату», чемпион Высшей хоккейной лиги Никита Тертышный продлил контракт с «Югрой» на один сезон. Таким образом, игрок не вернётся в «Трактор» в следующем сезоне, о чём ходили слухи в СМИ.
В минувшем сезоне российский нападающий принял участие в 72 матчах, в которых записал в свой актив 36 голов и сделал 34 результативные передачи при коэффициенте полезности «+44».
Ханты-мансийская «Югра» выиграла главный трофей Высшей хоккейной лиги – Кубок имени Владимира Петрова, обыграв в пятом матче финальной серии новокузнецкий «Металлург» — 2:1. Напомним, что ханты-мансийский клуб с 2010 по 2018 годы играл в КХЛ. Югорчане ранее также получили Кубок Шёлкового пути за победу в регулярном чемпионате ВХЛ нынешнего сезона.
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