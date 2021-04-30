Чемпион ВХЛ Никита Тертышный продлил контракт с «Югрой» и не вернётся в «Трактор»

Как стало известно «Чемпионату», чемпион Высшей хоккейной лиги Никита Тертышный продлил контракт с «Югрой» на один сезон. Таким образом, игрок не вернётся в «Трактор» в следующем сезоне, о чём ходили слухи в СМИ.

В минувшем сезоне российский нападающий принял участие в 72 матчах, в которых записал в свой актив 36 голов и сделал 34 результативные передачи при коэффициенте полезности «+44».

Ханты-мансийская «Югра» выиграла главный трофей Высшей хоккейной лиги – Кубок имени Владимира Петрова, обыграв в пятом матче финальной серии новокузнецкий «Металлург» — 2:1. Напомним, что ханты-мансийский клуб с 2010 по 2018 годы играл в КХЛ. Югорчане ранее также получили Кубок Шёлкового пути за победу в регулярном чемпионате ВХЛ нынешнего сезона.