Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Матвей Мичков оформил покер в матче со сборной Германии

В эти минуты во Фриско на стадионе «Комерика-центр» проходит матч юниорского чемпионата мира 2021 года, в котором национальная команда Германии встречается со сборной России.

На момент написания новости идёт третий период. Счёт в матче 5:0 в пользу российской сборной. Голами отличились Данила Юров и покер на счету Матвея Мичкова. Три шайбы Мичков забросил во втором периоде и одну в третьем.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео гола Мичкова можно в «твиттере» Хоккей России.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео гола Мичкова можно в «твиттере» Хоккей России.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео гола Мичкова можно в «твиттере» Хоккей России.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео гола Мичкова можно в «твиттере» Хоккей России.

Юниорский чемпионат мира – 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.