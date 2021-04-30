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Матвей Мичков оформил покер в матче со сборной Германии

Матвей Мичков оформил покер в матче со сборной Германии
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0
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В эти минуты во Фриско на стадионе «Комерика-центр» проходит матч юниорского чемпионата мира 2021 года, в котором национальная команда Германии встречается со сборной России.

На момент написания новости идёт третий период. Счёт в матче 5:0 в пользу российской сборной. Голами отличились Данила Юров и покер на счету Матвея Мичкова. Три шайбы Мичков забросил во втором периоде и одну в третьем.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео гола Мичкова можно в «твиттере» Хоккей России.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео гола Мичкова можно в «твиттере» Хоккей России.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео гола Мичкова можно в «твиттере» Хоккей России.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео гола Мичкова можно в «твиттере» Хоккей России.

Юниорский чемпионат мира – 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.

Наши громят Германию на ЮЧМ! У Мичкова уже лакросс-гол и покер. Онлайн
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