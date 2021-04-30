Покер Мичкова помог сборной России разгромить Германию на юниорском ЧМ по хоккею 2021

Завершился матч юниорского чемпионата мира по хоккею 2021 года, в котором национальная команда Германии встречалась со сборной России. Встреча прошла во Фриско на стадионе «Комерика-центр» и завершилась разгромной победой российской сборной со счётом 6:1
В составе победителей покер оформил Матвей Мичков и ещё по одной шайбе забросили Данила Юров и Илья Квочко. Единственный гол за сборную Германии забил Коннор Корте.
Таким образом, сборная России одержала вторую победу на ЮЧМ-2021. Ранее россияне обыграли сборную США и проиграли Финляндии. Сборная Германии в свою очередь потерпела третье поражение кряду.
Юниорский чемпионат мира – 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.
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