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Покер Мичкова помог сборной России разгромить Германию на юниорском ЧМ по хоккею 2021

Покер Мичкова помог сборной России разгромить Германию на юниорском ЧМ по хоккею 2021
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0
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Завершился матч юниорского чемпионата мира по хоккею 2021 года, в котором национальная команда Германии встречалась со сборной России. Встреча прошла во Фриско на стадионе «Комерика-центр» и завершилась разгромной победой российской сборной со счётом 6:1

В составе победителей покер оформил Матвей Мичков и ещё по одной шайбе забросили Данила Юров и Илья Квочко. Единственный гол за сборную Германии забил Коннор Корте.

Таким образом, сборная России одержала вторую победу на ЮЧМ-2021. Ранее россияне обыграли сборную США и проиграли Финляндии. Сборная Германии в свою очередь потерпела третье поражение кряду.

Юниорский чемпионат мира – 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.

Календарь матчей ЮЧМ-2021
U18 ЧМ-2021. Группа B
30 апреля 2021, пятница. 00:00 МСК
Германия U18
Окончен
1 : 6
Россия U18
0:1 Юров (Свечков) – 10:44' (5x5)   0:2 Мичков (Чибриков, Новиков) – 20:30' (5x5)   0:3 Мичков (Грудинин, Макаров) – 27:12' (5x5)   0:4 Мичков (Полтапов) – 35:29' (5x4)   0:5 Квочко (Фигурин, Чибриков) – 45:48' (5x5)   1:5 Корте (Цап, Росми) – 54:31' (5x5)   1:6 Мичков (Фигурин) – 58:19' (5x5)
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