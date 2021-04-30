16-летний Матвей Мичков забил 6 голов в 3 матчах на ЮЧМ-2021
Завершился матч юниорского чемпионата мира по хоккею 2021 года, в котором национальная команда Германии встречалась со сборной России. Встреча прошла во Фриско на стадионе «Комерика-центр» и завершилась разгромной победой российской сборной со счётом 6:1
В составе победителей покер оформил Матвея Мичкова. Таким образом, 16-летний нападающий после трёх игр ЮЧМ-2021 записал в свой актив шесть голов. В матче со сборной США (7:6 ОТ), Мичков оформил дубль. Также на его счету результативная передача в матче с Финляндией (3:4 Б).
Юниорский чемпионат мира – 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.
Наши разгромили Германию на ЮЧМ! У Мичкова лакросс-гол и покер
Красивая и уверенная победа сборной России. Героем встречи стал Матей Мичков, забросивший четыре шайбы.
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