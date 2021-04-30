Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

16-летний Матвей Мичков забил 6 голов в 3 матчах на ЮЧМ-2021

16-летний Матвей Мичков забил 6 голов в 3 матчах на ЮЧМ-2021
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0

Завершился матч юниорского чемпионата мира по хоккею 2021 года, в котором национальная команда Германии встречалась со сборной России. Встреча прошла во Фриско на стадионе «Комерика-центр» и завершилась разгромной победой российской сборной со счётом 6:1

В составе победителей покер оформил Матвея Мичкова. Таким образом, 16-летний нападающий после трёх игр ЮЧМ-2021 записал в свой актив шесть голов. В матче со сборной США (7:6 ОТ), Мичков оформил дубль. Также на его счету результативная передача в матче с Финляндией (3:4 Б).

Юниорский чемпионат мира – 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.

Турнирная таблица ЮЧМ-2021
Наши разгромили Германию на ЮЧМ! У Мичкова лакросс-гол и покер
Красивая и уверенная победа сборной России. Героем встречи стал Матей Мичков, забросивший четыре шайбы.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021