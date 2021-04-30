16-летний Матвей Мичков забил 6 голов в 3 матчах на ЮЧМ-2021

Завершился матч юниорского чемпионата мира по хоккею 2021 года, в котором национальная команда Германии встречалась со сборной России. Встреча прошла во Фриско на стадионе «Комерика-центр» и завершилась разгромной победой российской сборной со счётом 6:1

В составе победителей покер оформил Матвея Мичкова. Таким образом, 16-летний нападающий после трёх игр ЮЧМ-2021 записал в свой актив шесть голов. В матче со сборной США (7:6 ОТ), Мичков оформил дубль. Также на его счету результативная передача в матче с Финляндией (3:4 Б).

Юниорский чемпионат мира – 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.