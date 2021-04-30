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Мичков: моя задача играть в хоккей, а описывать мой стиль — задача других людей

Мичков: моя задача играть в хоккей, а описывать мой стиль — задача других людей
Хоккей / НХЛ 0
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Нападающий сборной России Матвей Мичков прокомментировал результат матча сборной России с Германией на ЮЧМ-2021 (6:1).

Ощущения самые обычные. Главное, что команда выиграла, командные интересы превыше всего. Следующие игры будут важнее и серьёзнее, надо готовиться уже к ним. Под 17-м номером играли Харламов и Ковальчук? Это игроки, которые много добились. Очень большая честь играть под этим номером
Я даже не знал, что лидирую по голам. Самое главное, чтобы я приносил пользу команде, и она выигрывала, а личные показатели уходят на второй план. Моя задача играть в хоккей, а описывать мой стиль — задача других людей. Мне без разницы, как назовут мой гол – мичиган или как-то ещё. Пробовал и раньше делать это. Бывало, что получалось», — передаёт слова Мичкова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В этой встрече Мичков оформил покер. Ещё по одной шайбе забросили Данила Юров и Илья Квочко.

Турнирная таблица ЮЧМ-2021.
Нереальный бенефис Мичкова на ЮЧМ! Наш суперюниор забил лакросс-гол и оформил покер!
Сборная России одержала разгромную победу в матче с командой Германии, а ИИХФ лишила Матвея возможного пента-трика.
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