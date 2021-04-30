Тренер Германии – о покере Мичкова: он особенный игрок, мы не смогли его остановить

Главный тренер юниорской сборной Германии Штеффен Цише прокомментировал поражение в матче со сборной России (1:6) на ЮЧМ-2021 и покер российского форварда Матвея Мичкова.

«Сборная России играла очень хорошо, у нас были большие проблемы с тем, чтобы сдержать их скорость, играть с ними на одном уровне. В результате мы допустили слишком много ошибок в своей зоне, слишком часто теряли шайбу. Россия очень хороша в атаке, им не нужно много моментов, чтобы забить. Это они и сделали.

Да, Мичкова остановить очень тяжело, но кроме него у них есть ещё четыре человека на льду, их они тоже используют. Мичков – особенный игрок, очень хороший. Сегодня мы не смогли его остановить, это не облегчало нам задачу. Никогда не узнаешь, мог ли измениться ход матча, если бы Роман Цап реализовал буллит. Возможно, это бы придало нам энергии на остаток игры. Но он не забил, и мы не получили этот нужный заряд энергии, чтобы он освежил нашу игру. Перед матчем с Финляндией надо восстановиться, завтра поздняя игра. Надо исыграть лучше, чем сегодня. Хотим играть проще, увереннее в своей зоне, не допускать столько отскоков, выводить шайбу из зоны. Такой план на завтра», — передаёт слова Цише корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.