Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Лещёв: покер Мичкова – заслуга всей сборной России. Команда работала на Матвея

Лещёв: покер Мичкова – заслуга всей сборной России. Команда работала на Матвея
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0
Аудио-версия:

Главный тренер юниорской сборной России Альберт Лещёв прокомментировал победу в матче с Германией (6:1) на чемпионате мира 2021 года.

«Сегодняшняя игра сложилась так для нас. Ребята выполнили установку, которую мы дали перед игрой. Поздравляю ребят с победой и хорошей игрой. Ошибки у ребят всегда присутствуют, для этого и есть разбор игры. Мы разобрали игру с финнами и сегодня делали уже меньше ошибок.

Матвей добавляет с каждой игрой, хочу поздравить его с покером. Оценить его четыре гола? Это заслуга всей команды, она работала на Матвея, что вылилось в его четыре гола. Хотели бы улучшить какие-то тактические действия. Сейчас нужно посмотреть видео и более точно сказать на собрании перед игрой», — передаёт слова Лещёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Для сборной России это вторая победа на турнире. В стартовом матче команда обыграла США, а после этого уступила сборной Финляндии. Немцы, в свою очередь, потерпели третье поражения кряду.

Турнирная таблица ЮЧМ-2021.
Нереальный бенефис Мичкова на ЮЧМ! Наш суперюниор забил лакросс-гол и оформил покер!
Сборная России одержала разгромную победу в матче с командой Германии, а ИИХФ лишила Матвея возможного пента-трика.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021