Лещёв: покер Мичкова – заслуга всей сборной России. Команда работала на Матвея

Главный тренер юниорской сборной России Альберт Лещёв прокомментировал победу в матче с Германией (6:1) на чемпионате мира 2021 года.

«Сегодняшняя игра сложилась так для нас. Ребята выполнили установку, которую мы дали перед игрой. Поздравляю ребят с победой и хорошей игрой. Ошибки у ребят всегда присутствуют, для этого и есть разбор игры. Мы разобрали игру с финнами и сегодня делали уже меньше ошибок.

Матвей добавляет с каждой игрой, хочу поздравить его с покером. Оценить его четыре гола? Это заслуга всей команды, она работала на Матвея, что вылилось в его четыре гола. Хотели бы улучшить какие-то тактические действия. Сейчас нужно посмотреть видео и более точно сказать на собрании перед игрой», — передаёт слова Лещёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Для сборной России это вторая победа на турнире. В стартовом матче команда обыграла США, а после этого уступила сборной Финляндии. Немцы, в свою очередь, потерпели третье поражения кряду.