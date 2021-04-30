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Свечков – о лакросс-голе Мичкова: я так не умею

Свечков – о лакросс-голе Мичкова: я так не умею
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0
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Нападающий национальной команды России Фёдор Свечков оценил лакросс-гол партнёра по сборной Матвея Мичкова в ворота команды Германии (6:1) на юниорском чемпионате по хоккею 2021 года и поделился ожиданиями от предстоящего матча с Чехией.

«Мичков забил лакросс-гол? Я подумал, что я так не умею. Чехи — хороший соперник. Будет непросто, поэтому мы уже забыли предыдущую игру и готовимся к следующей», — передаёт слова Свечкова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео гола Мичкова можно в «твиттере» ИИХФ.

Для сборной России это вторая победа на турнире. В стартовом матче команда обыграла США, а после этого уступила сборной Финляндии. Немцы, в свою очередь, потерпели третье поражения кряду.
Матч сборной России с Чехией состоится 2 мая, начало – 00:00 мск.

Календарь ЮЧМ-2021.
Нереальный бенефис Мичкова на ЮЧМ! Наш суперюниор забил лакросс-гол и оформил покер!
Сборная России одержала разгромную победу в матче с командой Германии, а ИИХФ лишила Матвея возможного пента-трика.
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