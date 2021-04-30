Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Пас Андрея Свечникова помог «Каролине» обыграть «Детройт», Евгений Свечников – без очков

Пас Андрея Свечникова помог «Каролине» обыграть «Детройт», Евгений Свечников – без очков
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором в котором «Каролина Харрикейнз» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

В составе победителей отличились Брэди Шей, Уоррен Фёгеле и Теуво Терявяйнен. Российский нападающий Андрей Свечников отметился результативной передачей. Единственный гол за «Детройт» забил Якуб Врана. Нападающий Евгений Свечников не отметился результативными действиями. Форвард Владислав Наместников заверши встречу с коэффициентом полезности «-2».

В другом матче «Бостон Брюинз» обыграл «Баффало Сэйбрз» (3:2), а «Филадельфия Флайерз» проиграла «Нью-Джерси Дэвилз». (3:5).

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 апреля 2021, пятница. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 1
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Шей (Ахо, Терявяйнен) – 24:40' (5x5)   2:0 Фёгеле (Песке) – 33:29' (5x5)   2:1 Врана – 37:31' (5x5)   3:1 Терявяйнен (Ахо, Свечников) – 49:48' (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
30 апреля 2021, пятница. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
5 : 2
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Пастрняк (Бержерон, Маршан) – 01:16' (5x5)   1:1 Миттельштадт (Руотсалайнен, Асплунд) – 14:09' (5x5)   2:1 Крейчи (Макэвой, Смит) – 19:59' (5x4)   2:2 Райнхарт (Олофссон, Скиннер) – 41:43' (5x5)   3:2 Койл – 47:58' (5x5)   4:2 Холл (Крейчи, Смит) – 56:43' (5x5)   5:2 Маршан – 58:26' (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
30 апреля 2021, пятница. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
5 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Шарангович (Батчер, Сиверсон) – 08:10' (5x4)   2:0 Шарангович (Сиверсон, Куокканен) – 15:28' (5x4)   2:1 Лотон – 27:14' (4x5)   3:1 Боквист (Меркли, Мальцев) – 29:00' (5x5)   3:2 Кутюрье (Браун, Ворачек) – 32:17' (5x5)   4:2 Заха (Батчер) – 53:15' (5x5)   5:2 Братт (Заха, Мюррей) – 55:53' (en)   5:3 Конечны (Ворачек) – 58:10' (5x4)
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021