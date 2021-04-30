Пас Андрея Свечникова помог «Каролине» обыграть «Детройт», Евгений Свечников – без очков

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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором в котором «Каролина Харрикейнз» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

В составе победителей отличились Брэди Шей, Уоррен Фёгеле и Теуво Терявяйнен. Российский нападающий Андрей Свечников отметился результативной передачей. Единственный гол за «Детройт» забил Якуб Врана. Нападающий Евгений Свечников не отметился результативными действиями. Форвард Владислав Наместников заверши встречу с коэффициентом полезности «-2».

В другом матче «Бостон Брюинз» обыграл «Баффало Сэйбрз» (3:2), а «Филадельфия Флайерз» проиграла «Нью-Джерси Дэвилз». (3:5).

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.