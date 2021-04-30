«Вашингтон» в овертайме проиграл «Питтсбургу», у Орлова и Кузнецова 3 очка на двоих

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4.

За «Питтсбург» забивали Каспери Капанен (дважды), Фредерик Годро, Зак Астон-Риз и Джейк Гюнцель. В составе «Вашингтона» отличились Ти Джей Оши, Даниэль Спронг, Том Уилсон и российский защитник Дмитрий Орлов. Также на счету Орлова результативная передача. Форвард Евгений Кузнецов отметился результативной передачей. Нападающий Александр Овечкин пропустил матч из-за травмы.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.