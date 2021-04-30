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«Вашингтон» в овертайме проиграл «Питтсбургу», у Орлова и Кузнецова 3 очка на двоих

«Вашингтон» в овертайме проиграл «Питтсбургу», у Орлова и Кузнецова 3 очка на двоих
Хоккей / НХЛ 0
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4.

За «Питтсбург» забивали Каспери Капанен (дважды), Фредерик Годро, Зак Астон-Риз и Джейк Гюнцель. В составе «Вашингтона» отличились Ти Джей Оши, Даниэль Спронг, Том Уилсон и российский защитник Дмитрий Орлов. Также на счету Орлова результативная передача. Форвард Евгений Кузнецов отметился результативной передачей. Нападающий Александр Овечкин пропустил матч из-за травмы.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 апреля 2021, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 5
ОТ
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Оши (Шульц, Бекстрём) – 07:27' (5x4)   1:1 Капанен – 15:27' (5x5)   1:2 Годро (Цукер, Севьюр) – 28:32' (5x5)   2:2 Орлов (Бекстрём) – 29:02' (5x5)   3:2 Спронг (Шульц, Орлов) – 35:07' (5x5)   3:3 Астон-Риз (Севьюр) – 38:11' (5x5)   3:4 Капанен (Макканн, Картер) – 50:55' (5x5)   4:4 Уилсон (Кузнецов, Бекстрём) – 59:45' (6x5)   4:5 Гюнцель (Марино, Макканн) – 62:11' (3x3)
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