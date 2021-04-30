Варламов сделал шестой шат-аут и лидирует в НХЛ по этому показателю
Вратарь «Айлендерс» Семён Варламов отразил все 25 бросков в матче чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (4:0) и был признан первой звездой матча. Россиянин сделал шестой шат-аут в сезоне и лидирует по этому показателю среди голкиперов.
Второе место делят россиянин Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»), немецкий голкипер Филипп Грубауэр («Колорадо Эвеланш») и канадский вратарь Марк-Андре Флери («Вегас Голден Найтс») – по пять сухих игр. В 32 матчах сезона на счету Варламова 18 побед.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.
Статистика Семёна Варламова в регулярном чемпионате НХЛ-2020/2021.
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