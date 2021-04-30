ИИХФ – о покере Мичкова: это его мир, а мы в нём просто живём

Юниорская сборная России обыграла Германию на ЮЧМ-2021 со счётом 6:1, а 16-летний нападающий Матвей Мичков оформил покер и вышел в лидеры снайперской гонки турнира. В трёх играх у него шесть заброшенных шайб.
«Это мир Мичкова, а мы в нём просто живём», — отреагировала ИИХФ в «Твиттере», опубликовав видео его четвёртого гола. Позже эту шайбу переписали на Илью Квочко.
Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в «твиттере» ИИХФ
«Ощущения самые обычные. Главное, что команда выиграла, командные интересы превыше всего. Следующие игры будут важнее и серьёзнее, надо готовиться уже к ним. Под 17-м номером играли Харламов и Ковальчук? Это игроки, которые много добились. Очень большая честь играть под этим номером.
Я даже не знал, что лидирую по голам. Самое главное, чтобы я приносил пользу команде, и она выигрывала, а личные показатели уходят на второй план. Моя задача играть в хоккей, а описывать мой стиль — задача других людей. Мне без разницы, как назовут мой гол – мичиган или как-то ещё. Пробовал и раньше делать это. Бывало, что получалось», – заявил Мичков после матча.
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