«Флорида» в овертайме обыграла «Чикаго», ассист на счету Денисенко

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» в овертайме победила «Чикаго Блэкхоукс», счёт встречи – 4:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Маккензи Уигар, Энтони Дюклер, Брэндан Монтур и Сэм Беннетт. Российский форвард Григорий Денисенко за 10.44 на площадке отдал результативный пас. Голкипер Сергей Бобровский участия в игре не принимал.

За «Чикаго» голы забили Адам Годетт, Винни Хиностроза и Алекс Дебринкэт. Защитник Никита Задоров за 20.42 на льду один раз бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».

Следующий матч 2 мая команды проведут между собой, затем «Флорида» 4 мая примет «Даллас Старз», а «Чикаго» 4, 5 и 7 мая на выезде сыграет с «Каролиной Харрикейнз».