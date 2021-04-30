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«Флорида» в овертайме обыграла «Чикаго», ассист на счету Денисенко

«Флорида» в овертайме обыграла «Чикаго», ассист на счету Денисенко
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» в овертайме победила «Чикаго Блэкхоукс», счёт встречи – 4:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Маккензи Уигар, Энтони Дюклер, Брэндан Монтур и Сэм Беннетт. Российский форвард Григорий Денисенко за 10.44 на площадке отдал результативный пас. Голкипер Сергей Бобровский участия в игре не принимал.

За «Чикаго» голы забили Адам Годетт, Винни Хиностроза и Алекс Дебринкэт. Защитник Никита Задоров за 20.42 на льду один раз бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».

Следующий матч 2 мая команды проведут между собой, затем «Флорида» 4 мая примет «Даллас Старз», а «Чикаго» 4, 5 и 7 мая на выезде сыграет с «Каролиной Харрикейнз».

НХЛ - регулярный чемпионат
30 апреля 2021, пятница. 03:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 4
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Годетт (Строум, Кубалик) – 13:47' (5x5)   1:1 Уигар (Юбердо, Типпетт) – 27:47' (5x4)   2:1 Хиностроза (Хагель, Дак) – 30:09' (5x5)   2:2 Дюклер (Монтур, Барков) – 33:09' (5x5)   2:3 Монтур (Веннберг, Нутиваара) – 49:09'   3:3 Дебринкэт (Кейн, Калинюк) – 59:42' (6x5)   3:4 Беннетт – 64:08' (3x3)
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