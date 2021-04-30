Американцы обыграли чехов в серии буллитов на ЮЧМ-2021

На юниорском чемпионате мира по хоккею сборная победила команду Чехии в серии буллитов, счёт встречи – 2:1. Игра прошла во Фриско (США) на стадионе «Комерика-центр».

В составе американцев гол забил Саша Пастухов, а победным буллитом отметился Чарли Страмел. У чехов единственную шайбу забросил Мартин Рышавы.

Ранее на турнире в рамках группы В американцы уступили сборной России (6:7 ОТ) и победили команду Германии (5:3). Чехи обыграли немцев (3:1) и проиграли Финляндии (5:6). Заключительный матч группового этапа США проведёт с Финляндией, а Чехия сыграет с Россией. Обе встречи пройдут 2 мая.

Юниорский чемпионат мира – 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.