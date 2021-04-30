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Американцы обыграли чехов в серии буллитов на ЮЧМ-2021

Американцы обыграли чехов в серии буллитов на ЮЧМ-2021
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0

На юниорском чемпионате мира по хоккею сборная победила команду Чехии в серии буллитов, счёт встречи – 2:1. Игра прошла во Фриско (США) на стадионе «Комерика-центр».

В составе американцев гол забил Саша Пастухов, а победным буллитом отметился Чарли Страмел. У чехов единственную шайбу забросил Мартин Рышавы.

U18 ЧМ-2021. Группа B
30 апреля 2021, пятница. 04:00 МСК
США U18
Окончен
2 : 1
Б
Чехия U18
0:1 Рышавы (Моравец, Альтрихтер) – 15:57' (5x5)   1:1 Пастухов (Хатсон) – 42:15' (5x5)   2:1 Страмел – 65:00' (ПБ)

Ранее на турнире в рамках группы В американцы уступили сборной России (6:7 ОТ) и победили команду Германии (5:3). Чехи обыграли немцев (3:1) и проиграли Финляндии (5:6). Заключительный матч группового этапа США проведёт с Финляндией, а Чехия сыграет с Россией. Обе встречи пройдут 2 мая.

Юниорский чемпионат мира – 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.

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